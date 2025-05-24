Mini IQ testi: Boş olan kupayı 5 saniyede bulun…

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Son yıllarda interneti kasıp kavuran görsel bulmacalar beyniniz için ciddi bir antrenman kaynağı.

Sinirbilim araştırmaları, bu tür bulmacaların mekansal farkındalık, kalıp tanıma ve hızlı karar verme gibi bilişsel becerileri harekete geçirdiğini ortaya koyuyor.

Görsel karmaşada belirli bir nesneyi kısa sürede bulmak, yalnızca sabır değil, aynı zamanda dikkat filtreleme ve odaklanma yeteneği de gerektiriyor.

Peki, bu görsel bulmacayı çözebilecek misiniz?

İlk bakışta, çırpılmış krema, kahve ve sıcak çikolata ile dolu onlarca renkli bardak görünüyor. Ancak aralarından bir tanesi boş.

Göreviniz boş olan bardağı 5 saniye içinde bulmak.

Bulmadıysanız endişelenmeyin, aşağıda cevabı verdik: