Süresiz nafaka sona erdi: Yeni sistemin ilk ayrıntıları Ensonhaber'de

YAYININ TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Anayasa Mahkemesi'nden kritik karar...

Anayasa Mahkemesi (AYM), Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde yer alan yoksulluk nafakasına ilişkin hükmün iptali istemiyle yapılan başvuruyu esastan görüşerek karara bağladı.

İPTAL EDİLDİ

Yüksek Mahkeme, boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti.

Türk Medeni Kanunu'nun "yoksulluk nafakası" başlıklı 175. maddesi, "Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz." hükmünü içeriyor.

YENİ SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Geniş kesimler tarafından süresiz nafakanın iptal edilmesi memnuniyetle karşılanırken, yeni sistemin nasıl işleyeceği ise araştırılmaya başlandı.

Hukukçu Kadriye Güçlü Sakarya, Ensonhaber YouTube kanalında kamuoyunda büyük tartışma oluşturan ve boşanan çiftlerin korkulu rüyası haline gelen süresiz nafaka uygulamasını değerlendirdi.

YENİ NAFAKA SİSTEMİNİ ANLATTI

Hukukçu Sakarya açıklamalarında yeni yargı paketinde yer alması beklenen yeni nafaka sistemine ilişkinde bilgilerini paylaştı.

Nafaka konusunun toplumun yarası olduğunu söyleyen Sakarya, yeni sistemde evlilik yılının yarısı kadar nafaka ödeneceğini söyledi.

Sakarya'nın paylaştığı bilgilere göre 6 yıl evlilik 3 yıl nafaka, 10 yıl evlilik 5 yıl nafaka şeklinde uygulanacak.

Bu sürenin sonunda ise nafaka yükümlülüğünün sona erdirilmesi gündemde.

'5 YILIN ALTINDAKİ EVLİLİKLERE NAFAKA YOK'

Hukukçu Sakarya, ayrıca 5 yılın altındaki evliliklere ise herhangi bir nafakanın ödenmeyeceğini söyledi.

Sakarya, "Asıl önemli olan sosyolojik açıdan neler olacağı. Bundan sonra yeni evlenecek gençlerin bireysel anlamda, sağlıklı yeni nesillerin oluşması için önemli bir karar olacak." ifadelerini kullandı.