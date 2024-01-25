Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? Miraç gecesi mucizeleri Recep ayının 27. gecesi idrak edilecek olan Miraç Kandili hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Miraç Kandili ne zaman? 2024 Miraç Kandili hangi güne denk geliyor? İşte Miraç gecesinin önemi ve detaylar...

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İslam dünyasının kucaklamayı beklediği Miraç Kandili için geri sayım başladı.

Üç Aylar'dan ilk Recep'in içinde yer alan Miraç olayı, Müslümanlar için kutsal sayılıyor.

Miraç gecesi ibadet, dua, zikir ve tefekkürle geçiriliyor. Kur'an'da miraçtan İsra ve Necm surelerinde söz ediliyor.

2024 yılında Miraç Kandili'nin tarihi merak konusu oldu. Miraç Kandili ne zaman ve hangi güne denk gelecek sorusu Diyanet tarafından yanıtlandı.

Peki, Miraç Kandili 2024 ne zaman? Miraç gecesi ne oldu? İşte bilgiler...

Miraç Kandili tarihi 2024

Bu sene Miraç Kandili 6 Şubat 2024 Salı gününe denk gelecek.

Miraç gecesi mucizeleri

Miraç Gecesi'nde İslam'ın son peygamberi Hz. Muhammed (sav) göğe yükselmiştir.

Muhammed'in kalbinin temizlenmesi, Burak ve Cebrail eşliğinde Mescid-i Aksa'ya gidiş (isra), Burak'ı bağlayıp peygamberlere namaz kıldırma, muallak taşından göğe yükselme, Allah ile konuşmalar, gök katlarında diğer peygamberler ile diyaloglar, cennet ve cehennemi görme ve geri dönme gibi mucizeler olmuştur.

Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV)'e (Miraç'ta) üç şey verildi: Beş vakit namaz, Bakara Sûresi'nin sonu ve ümmetinden şirke düşmeyenlere büyük günahlarının affedildiği haberi…" (Müslim, Îman, 279) müjdesi verilmiştir.