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Miss Universe Türkiye güzellik yarışması geçtiğimiz günlerde Taksim’de bir otelde gerçekleşmişti. Türkiye güzelinin belirlendiği gecede tacın sahibi olan isim adeta gözleri kamaştırdı.

Tacın sahibi olan Almaya doğumlu 20 yaşındaki Ayliz Duman, 16 Kasım 2024'te Meksika'nın Mexico City kentindeki Arena CDMX'te düzenlenecek 73'üncü Miss Universe (Kâinat) güzellik yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek.

Güzelliği ile göz kamaştıran 20’lik güzel Duman’ın sosyal medya pozları ise hayranlık uyandırdı. Çocukluk fotoğraflarını da paylaşan Duman, estetik iddialarına da noktayı koydu.

O KARELER GÖZ KAMAŞTIRDI!

Güzelliğiyle tacın sahibi olmayı başaran ve sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanan Ayliz Duman paylaşımlarıyla görenleri büyüledi.

Gerek tatil kareleri gerek sosyal hayattan paylaştığı kareler ile beğeni yağmuruna tutulan Duman ilgi odağı oldu.

ESTETİK İDDİALARINA ÇOCUKLUK FOTOĞRAFLARIYLA YANITLADI!

Hakkında çıkan estetik iddialarına ise çocukluk kareleri ile yanıt veren Duman, çocukluk halleri ile yüzünde herhangi bir estetik müdahale olmadığını sadece dudak dolgusu olduğunu belirtti.