Mona Lisa taşınıyor; İşte yeni yeri

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Louvre Müzesi'nde sergilenen İtalyan ressam Leonardo da Vinci'nin eseri Mona Lisa'nın önünde açıklamalarda bulundu.

Macron, yaptığı konuşmada "Louvre'un yeni Rönesansı" başlığı altında müzede yapılacak kapsamlı yenileme planına ilişkin detayları açıkladı.

Bu müzenin Fransa tarihinde önemli bir yeri olduğunu söyleyen Macron, müzenin doğu cephesinde yeni bir giriş yapılacağını bildirdi.

Macron, bu giriş için uluslararası mimarlık yarışması yapılacağını belirterek, projenin müzenin kaynaklarıyla finanse edileceğini ve en geç 2031'de tamamlanacağını dile getirdi.

ÖZEL ALANA TAŞINIYOR

Mona Lisa tablosunun müzenin diğer kısımlarından bağımsız özel bir alana taşınacağını ifade eden Macron, buraya girmek için başka bir bilet gerekeceğini kaydetti.