Mont, bot, atkı ne varsa çıkarın! Tarih verildi: Lapa lapa geliyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son verilere göre, bugün itibarıyla Bolu, Karabük, Kastamonu ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.

Özellikle Bolu Dağı geçişi başta olmak üzere, sürücüler için dikkatli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.

Bolu, Karabük ve Kastamonu’nun yüksek noktalarında hafif kar yağışı öngörülürken, Trabzon, Giresun, Rize ve Artvin gibi Doğu Karadeniz bölgelerinde ise yoğun kar yağışı yaşanacak.

ULAŞIMDA ZORLUK YAŞANABİLİR!

Meteoroloji yetkilileri, özellikle yaylalara gidecek olan vatandaşları kış koşullarına hazırlıklı olmaya çağırıyor.

Sürücülerin zincir ve kış lastiği gibi önlemler alması gerektiği belirtilirken, bu bölgelerde kar kalınlığının ciddi seviyelere ulaşabileceği de vurgulandı. Rize ve Artvin'in yayla yollarında ise kar yağışının trafiği aksatabileceği ifade ediliyor.