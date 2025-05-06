Montları hazırlayın, kar geliyor: Türkiye’ye ters köşe yapacak...

Haber Merkezi

Havaların bir ısınıp bir soğuduğu bu günlerde meteoroloji uzmanlarından önemli bir uyarı geldi.

Önümüzdeki hafta itibarıyla Balkanlar üzerinden yurda yeni bir soğuk hava dalgasının giriş yapması bekleniyor.

Özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde yaşayan vatandaşlara uyarı yapıldı.

KAR GELEBİLİR

Hava Forum, Balkanlar üzerinden yeni bir soğuk dalgasının ülkemize giriş yapabileceğini duyurdu.

Özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde yaylalara kar yağabileceğini belirten Hava Forum, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Haftaya Balkanlar'dan yeni bir soğuk hava dalgası ülkemize giriş yapabilir. Hatta Doğu Karadeniz'de yaylalarda kar yağabilir. Gelişmeleri takip ediyoruz."