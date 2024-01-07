Motosiklet sürücüleri dikkat! Resmen yasaklandı! O tarihe kadar trafiğe çıkamayacaklar... Çanakkale Valiliği olumsuz hava şartları nedeniyle motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkmasına tedbiren yasak getirildiğini duyurdu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Çanakkale'de bu gece saatlerinden itibaren sağanak yağmurun etkili olması bekleniyor.

Çanakkale için yapılan sağanak yağmur uyarısının ardından Çanakkale Valiliği önemli bir karar aldı.

Çanakkale'de olumsuz hava şartları nedeniyle 7 Ocak Pazar gece saat 03.00'den 8 Ocak Pazartesi sabah saat 09.00'a kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkmasına tedbiren yasak getirildi.

Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Çanakkale il genelinde beklenen olumsuz hava şartlarından dolayı 7 Ocak 2024 Pazar günü saat 03.00'de başlayarak 8 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 09.00'a kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklanmıştır" denildi.