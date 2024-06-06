Mourinho şov başladı! Premier Lig’in efsanesini Fenerbahçe’ye getiriyor; 227 gol, 98 asist… Fenerbahçe, teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu getirerek büyük bir adım attı. Sarı-Lacivertliler, şimdi de transferde iddialı hamleler yapmaya hazırlanıyor. Kulübün radarında, Tottenham'ın dünyaca ünlü yıldızı var.

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Fenerbahçe, Mourinho ile birlikte büyük hedeflere koşmaya hazırlanıyor.

10 yıllık şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde yıldız oyuncularla kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Jose Mourinho, eski öğrencisi olan 31 yaşındaki dünyaca ünlü yıldızı Fenerbahçe'ye kazandırmayı planlıyor.

Bu transferin gerçekleşmesi halinde, taraftarların büyük bir heyecanla karşılayacağı ve takımın gözdesi haline geleceği kesin.

Mourinho eski öğrencisine gözünü dikti

Team Talk'a göre, Jose Mourinho transfer döneminde gözünü eski öğrencisi Heung-min Son'a dikmiş durumda.

Mourinho, Tottenham'da 1 yıl sözleşmesi kalan Güney Koreli yıldızı Fenerbahçe'de görmek istiyor.

Haberde, Fenerbahçe ile Tottenham arasında henüz resmi bir temas olmadığı belirtilirken, Sarı-Lacivertlilerin 31 yaşındaki futbolcuya olan ilgisi vurgulandı.

Kariyeri boyunca toplam 606 maça çıkan Heung-min Son, toplamda 227 gol ve 98 asist kaydetti.