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Mourinho’dan Galatasaray’a ters köşe! Rafa Silva bakın hangi takımı seçti

Mourinho’dan Galatasaray’a ters köşe! Rafa Silva bakın hangi takımı seçti Fenerbahçe camiasını heyecanlandıran bir gelişme yaşanıyor! Sarı-lacivertli takım, önümüzdeki sezon için şampiyonluk için kuvvetli bir kadro kurma hedefinde. Galatasaray’ın istediği Rafa Silva için Mourinho’dan hamle geldi.