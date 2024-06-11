Mourinho’dan Galatasaray’a ters köşe! Rafa Silva bakın hangi takımı seçti

Süper Lig'de yaşadığı şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen sarı lacivertli takımda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Gelecek sezonun şampiyonluk hedefine ulaşmak için adımlar atan Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile anlaşmıştı.
Mourinho'nun takımın başına geçmesiyle birlikte kadro oluşturma çalışmaları hız kazandı.
Ünlü teknik adamın ilk transfer hamlesiyle taraftarlar büyük bir heyecan yaşarken, Galatasaray'a ters köşe geldi.
Rafa Silva’ın Galatasaray’a yakın demişti
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, İstanbul'da geçirdiği kısa bir sürenin ardından önce Londra'ya, sonra da Portekiz'e gitti.
Portekiz basınına verdiği röportajda, Mourinho'nun sözleri gündem olmuştu.
Mourinho’ya Rafa Silva'nın Fenerbahçe'ye transfer ihtimali sorulmuştu.
Tecrübeli teknik adam ise, “Rafa Silva, bence harika bir oyuncu. Ancak onun, Galatasaray'a transfer olmaya yakın olduğunu duydum.” demişti.
Galatasaray'a dev çalım
Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile adı geçen Portekizli yıldız Rafa Silva, geçtiğimiz günlerde Suudi kulübüyle üç yıllık bir sözleşme imzalayacağı söylentileriyle gündeme gelmişti.
Ancak Mourinho'nun Rafa Silva'nın Galatasaray'a yakın açıklamalarının ardından, gözler yeniden Galatasaray’a çevrilmişti.
Fenerbahçe’den yılın çalımı geldi.
Gazeteci Fabrizio Romano, Sky Sports canlı yayınında Fenerbahçe'nin Rafa Silva'yı transfer ettiğini duyurdu.
Rafa Silva kimdir?
Rafa Silva, 1993 yılında Portekiz’in Forte da Casa kentinde dünyaya geldi. 1.72 m boyundaki yıldız oyuncu, forvet arkası mevkiinde görev yapıyor.
Silva, kariyeri boyunca 131 gol ve 97 asist kaydetti.
Benfica ile sözleşmesi biten Silva, geçtiğimiz sezon ise çıktığı 30 maçta 14 gol, 12 asist kaydetti.