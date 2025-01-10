MSB açıkladı: 2025 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

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2025 yılında geçerli olacak yeni bedelli askerlik ücreti, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) açıklamasının ardından belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından aralık ayı enflasyon verileri açıklamasının ardından memur maaşları ile bağlantılı olan bedelli askerlik ücreti de yeniden belirlendi.

Askerliğini bedelli olarak yapmak isteyen milyonlarca vatandaş tarafından 2025 yılı bedelli askerlik ücreti araştırılmaya başlandı. Peki, 2025 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

2024 Temmuz ayında memur maaşlarına yapılan yüzde 19,31'lik zamla birlikte, bedelli askerlik ücreti 182 bin 609 TL'den 217 bin 871 TL'ye yükselmişti.

2025 memur zammıyla birlikte yapılan zammın ardından bedelli askerlik ücreti 243 bin 13 TL oldu.