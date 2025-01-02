MSB duyurdu: Askerlik Şubat sınıflandırma sonuçları ne zaman belli olur?

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Askerlik görevini yerine getirmek üzere başvuru işlemlerini tamamlayan binlerce genç, 2025 yılının ilk celp dönemi için nefesini tutmuş durumda. Şubat ayında askere gideceklerin gözleri, sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak duyuru, askerlik görevine başlayacak vatandaşların hangi birliklere sevk edileceğini netleştirecek. Başvuru işlemlerini tamamlayanlar, e-Devlet üzerinden askerlik yerlerini öğrenebilecek.

Peki, 2025 Şubat celbi için askerlik yerleri hangi tarihte açıklanacak? Askerlik sınıflandırma sonuçları ne zaman belli olacak?

ASKERLİK SINIFLANDIRMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Şubat 2025 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili ayrıntılar belli oldu.

Buna göre, 4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Ocak 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.