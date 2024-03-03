MSÜ 2024 sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak? MSÜ sonuç sorgulama

MSÜ sınavı, 3 Mart Pazar günü gerçekleşiyor.
Asker olma hayaliyle Milli Savunma Üniversitesi sınavında ter döken adaylar, şimdi sonuç tarihine odaklanıyor.
Saat 10.15'te başlayan MSÜ sınavı, 13.00 itibarıyla sona erecek.
Kağıtlarını teslim edip binadan ayrılan adaylar, ilk olarak sonuç tarihini merak edecek.
MSÜ 2024 sınavının tamamlanmasının ardından aynı gün MSÜ cevap anahtarı ve soru kitapçığının erişime açılması bekleniyor.
Peki, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu...
MSÜ sonuç tarihi 2024
MSÜ sınav sonuçları 28 Mart'ta açıklanacak.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.