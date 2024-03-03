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MSÜ 2024 sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak? MSÜ sonuç sorgulama

MSÜ 2024 sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak? MSÜ sonuç sorgulama MSÜ sınavına giren adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Kara, Hava ve Harp Okulu tercihini yapacak olanlar sözlü mülakata da girecek. Peki, MSÜ 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tarihi...