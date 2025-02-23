MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu...

MSÜ sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sınava giren adayların gündeminde yer alıyor.
ÖSYM tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) 23 Şubat tarihinde tamamlandı.
Sınavda ter döken binlerce aday şimdi sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını öğrenmek için aramalarına hız verdi.
Adaylar, sınav puanlarıyla birlikte Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları’nı tercih edebilecek. 4 yıllık eğitimin yanı sıra 2 yıllık meslek yüksekokulunda da eğitim alınabilecek.
Peki, 2025 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen o tarih...
MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları 18 Mart Salı günü erişime açılacak.
MSÜ sınav sonucu sorgulama ekranı ÖSYM AİS üzerinden ilan edilecek.