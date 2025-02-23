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MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu...

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu... MSÜ sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başlıyor. Bugün gerçekleştirilen MSÜ sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. İşte sınav sonuçlarının açıklanacağı o tarih...