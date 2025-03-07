MSÜ sonuçları açıklandı mı? MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) 23 Şubat tarihinde tamamlandı.
MSÜ sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sınava giren adayların gündeminde bulunuyor.
Sınava giren binlerce aday sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.
Adaylar, sınav puanlarıyla birlikte Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları’nı tercih edebilecek. 4 yıllık eğitimin yanı sıra 2 yıllık meslek yüksekokulunda da eğitim alınabilecek.
Peki, 2025 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merakla beklenen o tarih...
MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları 18 Mart Salı günü erişime açılacak.
MSÜ sınav sonucu sorgulama ekranı ÖSYM AİS üzerinden ilan edilecek.