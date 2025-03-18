MSÜ tercih tarihleri 2025: MSÜ tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak? 2025 Tercih kılavuzu...

Yağmur Uçar

2025 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) sonuçları 18 Mart 2025 tarihinde ilan edildi.

Sonuçların açıklanmasının ardından tercih tarihleri adayların gündeminde yerini aldı.

MSÜ tercih tarihleri, 2025 takvimi kapsamında belli oldu.

Adaylar, aynı zamanda tercih kılavuzunu da araştırmaya koyuldu.

Peki; MSÜ 2025 tercihleri ne zaman, başladı mı? MSÜ tercihleri nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

MSÜ TERCİH TAKVİMİ 2025

Geçtiğimiz sene 21 Mart'ta açıklanan sınav sonuçlarının ardından MSÜ tercihleri, 3 Nisan 2024 tarihinde başlamış ve 10 Mayıs 2024 tarihinde sona ermişti.

Bu bilgiler ışığında MSÜ tercih sürecinin bu yıl da nisan ayında başlaması bekleniyor.

Tercih işlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacak.

MSÜ tercih kılavuzu ise henüz paylaşılmadı.