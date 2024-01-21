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Mucize yöntem! Peteklerinizin üstüne bu ürünleri koyun, evinizin havası hem nemlensin hem de mis gibi koksun..

Mucize yöntem! Peteklerinizin üstüne bu ürünleri koyun, evinizin havası hem nemlensin hem de mis gibi koksun.. Peteklerin yanması ne yazık ki evin havasında kurumaya yol açıyor. Kuru hava sorununu çözmek ise aslında hem bu kadar kolay hem de evi mis gibi kokutuyor…