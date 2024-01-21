Mucize yöntem! Peteklerinizin üstüne bu ürünleri koyun, evinizin havası hem nemlensin hem de mis gibi koksun..

Kış aylarıyla birlikte peteklerin yanması evdeki havanın kurumasına neden oluyor. Evdeki havanın kuruması ise, boğaz kuruluğuna yol açan başlıca etkenlerden.
Ancak bu sorunu oldukça basit ve doğal bir çözümle havayı nemlendirmek mümkün.
İşte, evinizin havasını nemlendirirken güzel kokmasına yardımcı olacak ve boğaz kuruluğuna veda etmenin o basit yol…
Evdeki havayı nemlendirecek o mucize yol…
Evlerin farklı bölgelerinde yer alan peteklerinizin üzerine limon ve su karışımını koyarak havayı nemlendirerek mis gibi kokutmanız çok kolay.
Limon, doğal bir nemlendirici olarak kullanıldığından evdeki kuru havayı bertaraf ederek boğaz kuruluğunun önüne geçerek kışın sıkça oluşan hava kaynaklı boğaz ağrılarını engelleyebilirsiniz.
Yapmanız gereken oldukça basit, birkaç dilim limonu alıp, peteğin üzerine yerleştirin. Limonun içindeki su, peteklerin üzerinde buharlaşarak evinizin içindeki havayı nemlendirecek ve boğaz kuruluğunu önleyecek.