Müebbet hapis kaç yıldır? Ağırlaştırılmış müebbet süresi 2024 Birçok davada duyulan "müebbet hapis" terimi, Türk Ceza Kanunu ile belirlenmiştir. Peki, müebbet hapis ne kadar? Müebbet kaç yıldır? Ağırlaştırılmış müebbet cezası kaç yıl? İşte ayrıntılar...

ensonhaber.com

"Müebbet hapis" terimi, Türk Ceza Kanunu'nda ömür boyu hapis cezasını ifade eder.

Kasten öldürme suçunun temel şekli,

Düşmanla işbirliği yapma suçunda,

Türk Ceza Kanunu 323/3 maddesi çerçevesinde savaşta yalan haber yayma suçunda,

Askeri komutanlıkların gasbı suçunda,

Türk Ceza Kanunu 326. maddesi çerçevesinde devletin güvenliğine ilişkin belgelerle işlenen suçlarda,

Türk Ceza Kanunu 327/2 maddesi çerçevesinde devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme suçunda,

Türk Ceza Kanunu 300/1 maddesi çerçevesinde gizli kalması gereken bilgileri açıklama suçunda,

Türk Ceza Kanunu 333/2 maddesi çerçevesinde devlet sırlarından yararlanma, Devlet hizmetlerinde sadakatsizlik suçunda müebbet hapis uygulanır.

Müebbet hapis cezası, ömür boyu devam eden bir cezadır. Fakat vurgulamak gerekir ki, belli bir sürenin iyi hal ile geçirilmesi halinde, müebbet hapis cezası alanlar, koşullu salıverilme hükümlerinden yararlanabilirler. Bu noktada "müebbet hapis kaç yıldır" sorusu gündeme gelmektedir.

Peki, müebbet hapis kaç yıldır? Ağırlaştırılmış müebbet nedir, ne kadar sürer? İşte ceza süresi...

Müebbet hapis kaç yıldır?

Müebbet hapis cezasının infaz süresi ömür boyudur. Fakat koşullu salıverilme hükümlerinden yararlanılması halinde ceza infaz kurumunda yirmi dört yıl geçirilmektedir.

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanununun 107. maddesinin 2. fıkrasında “Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar otuz yılını, müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar yirmidört yılını, diğer süreli hapis cezalarına mahkûm edilmiş olanlar cezalarının yarısını infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabilirler.” ifadelerine yer verilmiştir.

Ağırlaştırılmış müebbet süresi 2024

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kural olarak 30 yıldır. Yani ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş olanlar otuz yılını, infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabilirler.