Muğla’da tezgahlardaki yerini aldı! Doğada kendiliğinden yetişiyor, kilosu 150 TL’den alıcı buluyor...

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Ege bölgesinde ve Muğla’nın Menteşe ilçesi gibi dağlık bölgelerinde doğal olarak yetişen doğal mantar çıntarlar köylüler tarafından toplanmaya başlandı.

Toplanan mantarlar pazar tezgahlarındaki yerlerini yavaş yavaş alıyorken kilosu da 150 TL’den alıcı buluyor.

Köylülerin geçim kaynağı olan çıntarlar Muğla’nın Menteşe ilçesindeki köy pazarlarında alıcı ile buluşmaya başladı.

Sağlık açısından da oldukça faydalı olan çıntarlar tezgahlardan adeta kapış kapış satılmaya başlandı.

YAĞIŞ ALAN YERLERDE ÇIKIYOR...

Dağlık alanlarda kendiliğinden yetişen bu mantarların serin ve yağışlı yerlerde yetiştiğini anlatan pazar tezgahı sahibi Sedat Ünveren, “Bu çıntarlar yağış alan serin yerlerde çıkıyor. Bunlar Denizli Acıpayam'dan geliyor.

Bizim Muğla Yılanlı bölgesinin çıntarı yağışlardan sonra yavaş yavaş çıkar ama daha şu anda çıkmadı. Çıntarların fiyatı şu anda 100-150 TL civarında.” dedi.