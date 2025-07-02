Muhammed Yakut kimdir? Öldü mü, öldürüldü mü? İşte ölüm sebebi

2023 yılında sosyal medyada yayınladığı videolarla adını duyuran Muhammed Yakut, Almanya'da tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilmişti.

Tahliyesinden kısa bir süre sonra yaşamını yitirdi.

Serbest kalması sonrası yaşanan ani ölüm, “Muhammed Yakut neden öldü?” sorusunu da gündeme taşıdı.

Peki, Muhammed Yakut kimdir, neden öldü?

MUHAMMED YAKUT NEDEN ÖLDÜ?

Almanya’da cezaevinden çıktıktan sadece iki gün sonra kalp krizi geçiren Yakut’un hayatını kaybettiği açıklandı. Yakut’un cenazesi memleketi Diyarbakır’a götürülecek.

MUHAMMED YAKUT KİMDİR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında "nitelikli yağmaya teşebbüs" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma" suçlarından yakalama kararı çıkarılan Yakut için daha sonra kırmızı bülten de düzenlenmişti.

Hakkında daha önce de yağma, tehdit ve gasp gibi çeşitli suçlardan soruşturmalar yürütülen Muhammed Yakut, 2023 yılı Eylül ayında İspanya’nın kuzeyinde gözaltına alınmıştı. Kamuoyunun gündemine ise özellikle sosyal medya platformlarında yayınladığı videolarla girmişti.

1972 Diyarbakır doğumlu olan Yakut, Atatürk Anadolu Lisesi’nde eğitim gördü. Aynı zamanda Diyarbakırspor Kulübü’nün eski başkanı Abdurrahman Yakut’un yeğeni olan Muhammed Yakut’un, 15 Nisan 2023’te İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğince “hakaret” ve “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçlarından da yakalanmasına karar verilmişti.