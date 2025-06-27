Muharrem ayı 10. günü ne zaman 2025? İşte tarihi...

Aşure Günü, hem İslam tarihinde önemli olayların yaşandığı bir gün olması hem de Kerbela şehitlerinin anıldığı özel bir zaman dilimi olarak kabul edilir.

Ayrıca bu günde aşure tatlısı yapılır, paylaşım ve dualar öne çıkar.

Aşurenin pişirilmeye başlanacağı tarih ise Muharrem ayının 10. gününe denk gelmektedir.

Bu sene aşure hazırlığı yapanlar, "Muharrem 10. günü ne zaman" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki; Muharrem ayı 10. günü ne zaman? İşte o tarih...

MUHARREM AYI 10. GÜNÜ NE ZAMAN 2025

2025 yılında Muharrem ayının 10. günü, yani Aşure Günü 5 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor. Bu özel günün gecesi ise 4 Temmuz Cuma gecesi idrak edilecek.

Muharrem ayı, 25 Temmuz 2025 Cuma günü sona erecek.