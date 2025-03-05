Muharrem ayı ne zaman? 2025 Muharrem ayı başlangıç tarihi...

Hüseyin Topuz

Müslümanlar tarafından Hicri yılbaşı olarak kabul edilen Muharrem ayı için geri sayım başladı.

Hicri takvime göre yılın ilk ayı olarak kabul edilen Muharrem ayı yaklaştıkça heyecan artıyor.

Bazı özel gelenekleri bulunan Muharrem ayı ibadet ve güzellik ayı olarak kabul edilir. Bu ay içerisinde bol bol ibadet yapılmalıdır.

Vatandaşlar arama motorlarında 2025 Muharrem ayı tarihini araştırmaya başladı.

Peki 2025 Muharrem ayı ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler..

2025 Muharrem ayı ne zaman başlıyor?

2025 yılı Muharrem ayı 26 Haziran 2025 Perşembe günü başlayacak. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günü olarak kabul edilmektedir.