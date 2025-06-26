Muharrem ayı orucu ne zaman başlıyor? Muharrem ayında kaç gün oruç tutulur?

Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayı, İslam dünyasında büyük öneme sahiptir.

Özellikle Aşure Günü'nün de içinde yer aldığı bu ayda, ibadet ve oruç tutma geleneği öne çıkıyor.

Vatandaşlar arama motorlarında "Muharrem ayı orucu ne zaman başlıyor?" ve "Muharrem ayında kaç gün oruç tutulur?" şeklindeki sorulara yanıt arıyor.

Peki, 2025 Muharrem ayı orucu ne zaman başlıyor? Kaç gün tutulması tavsiye ediliyor? İşte detaylar...

2025 Muharrem ayı orucu ne zaman başlıyor?

2025 yılı itibarıyla Muharrem ayı, 27 Haziran Perşembe günü başlayacak. Bu ayın en kıymetli günü olan Aşure Günü ise 6 Temmuz 2025 Pazar gününe denk geliyor. Aşure Günü, Muharrem’in 10. günü olarak kabul edilir ve oruç açısından oldukça faziletli bir gündür.

Muharrem ayında kaç gün oruç tutulur?

Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) tavsiyesine göre, sadece Aşure günü değil, bir gün öncesi (9. gün) ve bir gün sonrası (11. gün) de oruç tutulması tavsiye edilir. Bu nedenle Muharrem ayında 1, 2 veya daha fazla gün oruç tutulabilir. Özellikle 9, 10 ve 11. günlerde oruç tutmak sünnet kabul edilir.