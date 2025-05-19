Mühendislik harikası: Çin'in ilginç kilit mekanizması

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Çin’de geçmişte kullanılan geleneksel bir anahtar-kilit mekanizması, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Bu eski sistem, günümüzde yaygın olarak kullanılan kilit mekanizmalarından oldukça farklı bir yapıya sahip.

Söz konusu kilitte, anahtar yuvası sıradan bir yapıya sahip değil. Anahtar, özel bir şekle sahip ve kilidi açabilmek için belirli bir şekilde yerleştirilmesi gerekiyor.

Mekanizmanın çalışma mantığı, sadece doğru anahtarla ve doğru açıyla müdahale edildiğinde devreye giriyor. Bu da kilidin sadece fiziksel değil, aynı zamanda mantıksal bir güvenlik katmanı sunduğunu gösteriyor.

Uzmanlar, bu tür eski kilit sistemlerinin, o dönemde hem güvenlik hem de ustalık açısından ne kadar ileri düzeyde olduklarını ortaya koyduğunu belirtiyor.

İşte Antik Çin kilit mekanizması...