Muhtarlık seçim sonuçları nasıl öğrenilir? YSK muhtar sonuçları 2024

31 Mart’ta sandık başına giden seçmenler sadece il ve ilçe belediyelerini değil aynı zamanda muhtar olacak ismi de belirlediler.
Azalarıyla birlikte yarışa dahil olan muhtar adayları okul girişlerinde pusulalarını seçmenlere uzattı.
İl ve ilçe sonuçları açıklanırken muhtarlık sonuçları da merak konusu oldu.
Vatandaşlar, kimin muhtar seçildiğini öğrenmek istiyor. Bu noktada YSK seçim sonucu sorgulama ekranı kullanılıyor.
Peki, muhtarlık sonuçları nereden öğrenilir? İşte detaylar...
Muhtarlık sonuçları 2024
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre her seçmenin oy kullandığı sandığa dair sonuçlar görüntülenebiliyor.
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlandığı takdirde YSK.gov.tr ya da aşağıdaki ekrandan sandık sonuçlarını öğrenebilirsiniz.