Mumunuz hemen bitmesin! Mumun ömrünü uzatmanın 5 etkili yolu

Mumlar, hem dekoratif hem de aromaterapik amaçlarla sıklıkla tercih edilir.

Ancak birçok kişi, mumların kısa sürede tükenmesinden şikayet ediyor. Peki bir mumun daha uzun süre yanmasını sağlamak mümkün mü?

Basit ama etkili bazı yöntemlerle mumun ömrünü uzatabilirsiniz. İşte mumun daha uzun süre yanmasını sağlamak için dikkat edilmesi gerekenler...

İlk yakışta tamamen erimesine izin verin

Mumun ilk kez yakıldığında üst yüzeyinin tamamen erimesi, tünelleşmeyi önler ve mumun eşit yanmasını sağlar.

Fitili düzenli olarak kesin

Uzun fitiller hızlı yanmaya ve is oluşumuna neden olur. Fitilin ideal uzunluğu 0.5 cm'dir.

Rüzgarsız ortam tercih edin

Rüzgar, mumun dengesiz yanmasına ve daha hızlı tükenmesine yol açar.

Mumu dondurucuda bekletin

Mumunuzu yakmadan önce bir süre buzdolabında tutmak, daha yavaş yanmasına yardımcı olabilir.

Kaliteli mum kullanın

Parafin yerine doğal balmumu veya soya mumu tercih etmek, daha uzun ömürlü kullanım sunar.