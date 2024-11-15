Mutfakta 1 tane bulundurun, meyve sineklerini uzak tutun

Yağmur Dinç

Meyve sineği, özellikle bahçelerde ve evlerde meyve ve sebzelerde oluşan kırmızımsı küçük sineklerdir.

Latince adıyla Drosophila melanogaster, meyve sineği, özellikle olgunlaşan ve çürümeye başlayan meyvelere ilgi gösterir.

Her mutfakta oluşabilecek meyve sineklerini sonsuzluğa uğurlamaya hazır mısınız...

Sadece 1 tanesi yetiyor, sinekler asla uğramıyor.

İşte yöntemi!

ŞARAP MANTARI

Şarap mantarları, malzemelerindeki özellikler sayesinde meyve sineklerinin sevdiği bu kokuyu emerken, kendi kokularıyla da bu sinekleri uzaklaştırır.

Yarıya böldüğünüz şarap mantarlarını meyve sepetinizin içine paylaştırın.

Sinekler, yakınından bile geçmeyecek...