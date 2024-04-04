Mutfakta besleyin, yemek kokusunu absorbe edin Mutfaktaki yoğun yemek kokusundan kurtulmak isteyenler, çare olacak bir çözüm arıyor. Düşünmeyin, artık mutfaktaki yemek kokusunu siz bile almayacaksınız. İşte en basit çözümü...

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Mutfakta pişen yemekler afiyetle yense de, geride kokusu kalabilir.

Özellikle kızartma gibi yağlı ve ağır yemekler bütün eve sinecek dereceye gelir.

Yemek kokusundan kurtulmanın yolu, mutfağı havalandırmaktır. Ancak, ek olarak alacağınız bir önlem, kötü kokuyu hapsedebileceği gibi ortamı güzel bir koku da yayar.

Mutfak camına koymak yeterli, yemek kokusundan eser kalmayacak.

1 saksı yeter

Fesleğen bitkisinin yapraklarındaki uçucu yağlar, çevredeki kötü kokuları absorbe edebilir. Bu nedenle, evinizde taze fesleğen bulundurmak, hoş olmayan kokuları hafifletmeye yardımcı olabilir.

Fesleğenin kötü kokuları hapsetme etkisi, özellikle oda içinde bir demet halinde sergilenerek veya pencere yakınında yetiştirilerek arttırılabilir. Böylece, bitkinin hoş kokusu çevreye yayılırken, kötü kokuları da nötralize edebilir.