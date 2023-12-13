Muzu ezip limon sıkın, etkisini unutamayacaksınız...

Cilt hastalıkları, tedavi edilmediği takdirde günlük hayatımızı kabusa geçirebilir.
Hormonal sorunlar ile birlikte duygusal bozuklukların da sebep olduğu cilt problemleri, kaşıntı ve yara şeklinde günyüzüne çıkabilir.
Özellikle sedef ve egzama, günümüzün en sık karşılaşılan cilt rahatsızlıkları arasındadır.
İlaçların yanı sıra doğal yolları da denemek isteyenler için seçenekler mevcut.
Sağlıklı yaşam konusunda uzmanlaşan Ahmet Maranki, limon-muz karışımıyla ilgi görüyor.
Maranki'nin tavsiyesi sayesinde kaşıntı, kuruluk ve yaralardan kısa sürede kurtulmak mümkün.
Limon ve muzu bir arada düşünmek garip olsa da, gelin tarife bakalım.
Egzamaya birebir
Muzu ezerek püre haline getirin.
Yarım limon suyunu üzerine ilave edip karıştırın. Kremsi bir kıvam alacaktır.
Günaşırı cildin problemli bölgesine sürün. Limonlu muz merhem etkisi göstererek tedavi edecektir. Cilt kısa sürede eski haline kavuşacaktır.