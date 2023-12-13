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Muzu ezip limon sıkın, etkisini unutamayacaksınız...

Muzu ezip limon sıkın, etkisini unutamayacaksınız... Alternatif tıp her geçen gün şaşırtmaya devam ediyor. Birçok hastalığa şifa olan yöntemler arasında cilt sorunları da bulunuyor. Özellikle sedef ve egzama gibi problemlerden yakınanlar için limon-muz karışımı şifa oluyor.