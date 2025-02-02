Hüseyin Topuz

Deprem tahminleri ile sosyal medyanın en çok konuştuğu isimler arasında bulunan Naci Görür yaptığı açıklamalar ile dikkat çekmeyi sürdürüyor.

Ege Denizi'nde meydana gelen 4,8'lik depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür bir paylaşım yaptı.

Naci Görür sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Ege Denizi'nde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Naci Görür şunları söyledi;

"Arkadaşlar Yunanistan’ın Ege Denizi'ndeki Santorini Adasının kuzey doğusunda dünden beri gittikçe sıklaşan depremlerden bahsetmiştim. Bugün de gittikçe artması üzerine Ege kıyılarımızda söz konusu yere yakın vatandaşlarımızın dikkatli olmasını öneriyorum. Sevgiyle.."

Naci Görür'ün yaptığı bu paylaşım kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.