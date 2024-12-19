Nacional – Benfica maçı o kanalda şifresiz yayınlanacak? Kerem ve Orkun oynayacak mı?

Portekiz Ligi’nde şampiyonluk yarışını sürdüren Benfica, zorlu bir deplasmana çıkıyor.
Bruno Lage’nin teknik direktörlüğünü yaptığı Benfica, bu hafta Nacional’a konuk olacak.
Milli oyuncular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün de forma giyeceği karşılaşma, futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.
Geçtiğimiz hafta sonu ligde son dakika golüyle 1 puan almayı başaran Benfica, Nacional deplasmanından 3 puanla dönmek istiyor.
Ev sahibi Nacional ise, taraftar desteğini arkasına alarak güçlü rakibi Benfica karşısında sürpriz bir sonuç elde etmeyi hedefliyor.
Peki, Nacional – Benfica maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte mücadeleye ilişkin detaylar…
NACİONAL - BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?
Portekiz Ligi 8. haftada sis nedeniyle ertelenen Nacional - Benfica maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından şifresiz yayınlanacak.