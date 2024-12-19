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Nacional – Benfica maçı o kanalda şifresiz yayınlanacak? Kerem ve Orkun oynayacak mı?

Nacional – Benfica maçı o kanalda şifresiz yayınlanacak? Kerem ve Orkun oynayacak mı? Portekiz Ligi’nde 8. hafta erteleme mücadelesinde Kerem ve Orkun’un forma giydiği Benfica, Nacional’a konuk oluyor. Karşılaşmanın yayın bilgileri merak konusu oldu. Peki, Nacional – Benfica maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…