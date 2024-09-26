Nadir ve kıymetli: Kılıç balığının inanılmaz faydaları Denizlerde nadir olarak bulunan kılıç balığı, omega açısından oldukça yüksek ve inanılmaz sağlıklı bir çeşittir.

Yağmur Dinç

Üst çenesi kılıç gibi uzun olmasından dolayı kılıç balığı olarak adlandırılan kılıç balığı, MasterChef'e geldi.

Mehmet Şef'in özenle parçaladığı kılıç balığı, izleyicilerin merak konusu oldu.

Balık tüketmeyi sevenler, "kılıç balığı faydaları" hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bu noktada, bu türün yararları araştırılıyor.

Peki, kılıç balığının faydaları nelerdir? İşte tüketmeniz için geçerli sebepler...

KILIÇ BALIĞI FAYDALARI

100 gramında yaklaşık 20 gram kadar protein bulunan kılıç balığının bu porsiyonu ile günlük protein ihtiyacının %40’ını karşılar.

Sinir, kas ve bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkileri bulunur.

Düzenli tüketilmesi durumunda kansere yakalanma ihtimalini düşürür.

D vitamini açısından zengin olmasından dolayı kemiklerin korunmasına yardımcıdır.