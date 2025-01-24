Nafaka düzenlemesi 2025: Süresiz nafaka bitecek mi, ne zaman? Mağdurlara müjde...

Yağmur Dinç

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi tanıtım toplantısında "nafaka" hakkında konuştu.

Nafaka mağdurlarını ilgilendiren önemli açıklamalar dikkat çekti.

Boşanan eşler arasında görülen nafaka ödemelerinde mağdur duruma düşen vatandaşlar için yeni bir yasa planlanıyor.

Buna göre, "evlilik süresine göre nafaka ödemesi" ve "nafaka ödeme süresine üst sınır konulması" gibi detaylar görüşülüyor.

Nafaka ödeyen vatandaşlar, "Nafaka düzenlemesi 2025" hakkında detayları araştırıyor.

Peki; nafaka kalkacak mı? Süresiz nafaka bitecek mi? Erdoğan'dan açıklamalar...

NAFAKA DÜZENLEMESİ 2025

2025’i "Aile Yılı" olarak ilan ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile kurumunun korunması için yıl boyunca önemli çalışmalar yapacaklarını ilan ettiklerini bildirdi.

Erdoğan ''Boşanma ve nafaka usullerine kadar yeni reformlar yapmayı planlıyoruz" ifadelerinde bulundu.

Nafaka düzenlemesinin bu yıl hayata geçirilmesi ve yakın zamanda detaylarının netleşmesi bekleniyor.