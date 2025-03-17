Nakış gibi işleniyor, tandırda pişiriliyor; Özbeklerin vazgeçilmez lezzeti...

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Özbekler, günlük yaşamlarında ayrı bir yere sahip ekmeğe her zaman büyük saygı gösteriyor ve çocuklarına küçük yaşlardan başlayarak ekmeğe saygı duyulması gerektiğini öğretiyor.

Günlük tüketimin yanı sıra özel günler, misafirler ve askere gidecekler için özel ekmekler hazırlayan Özbekler, misafirlerini ekmekle karşılayıp ekmekle uğurluyor.

Özbek köylerindeki evlerin bahçesinde tandırlar bulunuyor. Köydeki her evin yaptığı ekmeğin üzerindeki desenler de farklı oluyor.

Patır ekmeğinin yapılış şekline göre "navvay", "kazan", "katlama", "gıcdalı", "şırmay", "abı", "laçıra", "külçe"; katıldığı malzemelere göre soğanlı, etli, kuyruklu, cevizli, yağlı, sütlü, susamlı; yapıldığı yöreye göre de Semerkant, Buhara, Kokand, Zamin, Harezm ekmeği gibi çeşitleri bulunuyor.

Ülkede özellikle ekmeklerin satıldığı "ekmek pazarları" bulunurken, bu pazarlarda odun ve kömürle tandırlarda pişirilen patır ekmekler büyük ilgi görüyor.

Özbeklerde "nan" olarak adlandırılan ekmek, evlerde kadınlar tarafından pişirilirken, büyük tandırların kurulduğu ekmek fırınlarında ise erkekler tarafından hazırlanıyor.

Halkın "navvay" dedikleri ekmek ustaları sabah erken saatlerden itibaren ekmek pişirmek için hazırlıklara başlarken, günün ilk ekmeği daha güneş doğmadan hazır oluyor.

Özbekler, kahvaltı dahil tüm yemeklerde daha çok tandırdan taze çıkan sıcak ekmeklere rağbet gösteriyor.

Ülke genelindeki tüm pazarlarda ekmek çeşitlerinin satıldığı ayrı yerler bulunurken, insanlar her ustanın pişirdiği ekmeği üzerindeki desenlerden fark edebiliyor.

Özbekler, ramazanda genellikle tereyağı veya kuyruk yağı ile süt ilave edilerek hazırlanan patır ekmeğini tercih ediyor.