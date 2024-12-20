Namaz vakitleri: 20 Aralık 2024 Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ezan saatleri

Yağmur Dinç

İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir ve diğer illerde yaşayanlar 23 Şubat 2024 Cuma namazı vakti için arama yapıyor.

Cuma günleri, İslam alemi için dini duyguların yoğun olduğu önemli günler arasında yer alıyor.

Öğle namazını cemaatle kılacak olanlar camiye gitmeye hazırlanıyor.

Diyanet, bugünkü ezan vakitlerini paylaştı.

Peki bugün öğle ezanı saat kaçta? Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 20 Aralık 2024 il il cuma namazı saatleri...

20 ARALIK 2024 CUMA NAMAZI:

İstanbul: 13.07

Ankara: 12.51

İzmir: 13.14

DİYANET EZAN SAATLERİ