Namaz vakitleri: 23 Şubat Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ezan saatleri Cuma namazı için hazırlık yapacak olan Müminler, ezan vaktini öğrenmek istiyor. işte illere göre 23 Şubat Cuma namaz vakitleri....

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İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir ve diğer illerde yaşayanlar 23 Şubat 2024 Cuma namazı vakti için arama yapıyor.

Bu gün, İslam alemi için dini duyguların yoğun olduğu önemli günler arasında yer alıyor.

Cuma namazını cemaatle kılacak olanlar camiye gitmeye hazırlanıyor.

Diyanet, bugünkü ezan vakitlerini paylaştı.

Peki bugün öğle ezanı saat kaçta? Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il cuma namazı saatleri...

23 Şubat Cuma vakitleri

İstanbul: 13.23

Ankara: 13.07

İzmir: 13.30