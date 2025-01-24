Namaz vakitleri: 24 Ocak 2025 Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ezan saatleri

Yağmur Dinç

Cuma gününe kıymet veren Müminler, ibadetlerini yine en doğru şekilde yerine getirmeye çalışıyor.

İslam dininde oldukça önemli olan cuma günleri, öğle namazının cemaatle birlikte kılınması tavsiye ediliyor. Bu vesileyle vatandaşlar yaşadıkları illerin namaz vakitlerine göre hazırlık yapıyor.

Namaza gidecek olanlar "24 Ocak 2025 öğle ezanı saat kaçta", "Cuma namazı saat kaçta", "İstanbul, Ankara, İzmir cuma vakitleri" gibi başlıklara yanıt arıyor.

İşte bugünkü cuma vakitleri...

24 OCAK 2025 CUMA VAKİTLERİ

İstanbul: 13.21

Ankara: 13.06

İzmir: 13.28

Diyanet ezan vakitleri ekranı