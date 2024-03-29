Namaz vakitleri: 29 Mart Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ezan saatleri

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"Üzerine güneş doğan en hayırlı gün" olarak tasvir edilen cuma, İslam alemi için kıymet taşıyor.
Cuma günü Müminler camilerde buluşarak cemaat halinde namaz kılıyor.
Cuma namazını kaçırmak istemeyenler ise tam olarak ezan saatini araştırıyor.
İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde cuma vakitleri Diyanet'in sitesinden öğrenilebiliyor.
Peki, cuma namazı saat kaçta? Cuma namazı kaçta kılınacak? İşte 29 Mart Cuma namaz vakitleri 2024!
29 Mart cuma namazı:
İstanbul: 13.14
Ankara: 12.58
İzmir: 13.21