NATO ne zaman kuruldu? Türkiye NATO'ya ne zaman üye oldu?

Hüseyin Topuz

NATO, 4 Nisan 1949'da Washington Antlaşması ile kurulan, üye ülkeler arasında kolektif savunma esasına dayalı uluslararası bir askeri ittifaktır. Merkezi Belçika'nın başkenti Brüksel'dedir.

NATO’nun temel amacı, üye ülkelerin güvenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak, barış ve istikrarı sağlamak, gerektiğinde askeri müdahalede bulunarak tehditlere karşı ortak savunma mekanizmasını işletmektir.

Örgütün en önemli ilkesi, 5. Madde olarak bilinen kolektif savunma maddesidir. Bu maddeye göre, herhangi bir üye ülkeye yapılan saldırı, tüm üyelere yapılmış sayılır ve ortak bir yanıt verilir.

Soğuk Savaş döneminde, Sovyetler Birliği'nin yayılmacı politikalarına karşı bir denge unsuru olarak önemli bir rol üstlenmiştir.

Türkiye, jeopolitik konumu ve stratejik önemi nedeniyle NATO'nun genişleme sürecinde kritik bir müttefik olarak görülmüş ve 18 Şubat 1952'de resmen üyeliğe kabul edilmiştir.

Bu üyelik, Türkiye'nin Batı ile olan askeri ve siyasi entegrasyonunun en önemli adımlarından biri olmuştur.

Türkiye’nin NATO Üyeliği

Türkiye, 18 Şubat 1952 tarihinde Yunanistan ile birlikte NATO'ya üye olmuştur. Türkiye'nin NATO'ya katılımı, özellikle Kore Savaşı’ndaki askeri katkıları ve Batı ile olan stratejik bağları sayesinde gerçekleşmiştir.

NATO, kuruluşunda 12 ülke ile başlamış olup zamanla genişleyerek günümüzde 32 üye devlete ulaşmıştır. En son Finlandiya (2023) ve İsveç (2024) NATO’ya katılmıştır.