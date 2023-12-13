Nazardan nasıl korunulur, hangi dua okunur? İşte Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği o dua Nazardan nasıl korunulur, nazar duası var mıdır sorusuna cevap arayan vatandaşlar Din İşleri Yüksek Kurulu'na bu soruyu yönelttiler. İşte kurulun bu soruya verdiği yanıt..

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Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu vatandaşların dini açıdan merak ettikleri sorulara yanıt vererek vatandaşları bilgilendiriyor.

Birçok sorunun yer aldığı sıkça sorulan sorular bölümünde cevabı en çok merak edilenleri sizler için derliyoruz.

Bilindiği üzere nazardan korunmak için çeşitli dualar bulunuyor. Nazardan korunmak isteyenler bu konu hakkında merak ettikleri bir soruyu Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesinden sordular.

Vatandaşların sorduğu 'Nazardan nasıl korunulur, nazar duası var mıdır?' sorusuna Din İşleri Yüksek Kurulu'nun verdiği yanıtı sizler için derledik.

İşte Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soruya verdiği yanıt...

Soru

Nazardan nasıl korunulur, nazar duası var mıdır?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun cevabı

Nazarın mahiyeti ve nasıl olduğu kesin olarak bilinmemekle beraber, bazı kimselerin bakışlarıyla olumsuz etkiler meydana getirebildikleri dinen de kabul edilmektedir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de, “İnkâr edenler Kur’an’ı dinlediklerinde, neredeyse seni gözleriyle yıkıp devireceklerdi.” buyurulmaktadır.

Hz. Peygamber (s.a.s.), “Göz değmesi (nazar) haktır.” buyurmuş; yüzünde sarılık gördüğü biri için; “Bunun için dua edin, çünkü kendisinde nazar var.” demiştir.

Resûlullah’ın (s.a.s.) nazar değmesine karşı Muavvizeteyn (Felâk ve Nâs) sûrelerini okuduğu; ashabına da bunları okumalarını tavsiye ettiği rivayet edilmektedir. Bunların yanında büyüye ve nazara karşı birden çok dua okunabilir.

Hz. Peygamber (s.a.s.) ayrıca, torunları Hasan ve Hüseyin’i nazar ve benzeri olumsuzluklardan korumak için onlara şu duayı okurdu;

“Her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve bütün kem gözlerden Allah’ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.” Yine Resûl-i Ekrem (s.a.s.), “Kim hoşuna giden bir şey görür de; ‘Mâşâallah lâ kuvvete illâ billâh’ (Allah’ın dilediği olur. Ondan başka kuvvet ve kudret sahibi yoktur) derse, ona hiçbir şey zarar vermez.” buyurmuştur.