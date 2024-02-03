NBA efsanesi Micheal Jordan’ın ayakkabıları satışa çıktı! Fiyatı rekor kırdı, milyonlar havada uçuştu…. Efsane basketbol yıldızı Micheal Jordan’ın 1990 yıllarında şampiyonluk maçlarına giydiği ayakkabılar satışa çıktı. Ayakkabıların fiyatı milyonlara ulaştı. İşte, dudak uçuklatan fiyat…

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Micheal Jordan, basketbolun efsaneleri arasında belki de en unutulmaz olanı.

Basketbol tarihine adını yazıdıran ABD’li yıldız Jordan’ın 1990’lı yıllarda şampiyonluk maçında giydiği ayakkabıları satışa çıkarılması ile gündemi sarstı.

Sotheby’s isimli bir müzayede evi tarafından New York’ta bir açık arttırma düzenlendi. Bu açık artırmanın yıldız parçaları ise Micheal Jordan’a ait.

Jordan’ın müzayede de, 1990’lı yıllarda düzenlenen 6 şampiyonluk maçında giydiği 6 adet tekli spor ayakkabısı alıcılar ile buluştu.

Şimdiye kadar en pahalı satış…

Jordan’a ait olan bu 6 adet tekli spor ayakkabısı tamı tamına 8 milyon dolar ile alıcı buldu.

Müzayede evi Sotheby’s gerçekleşen bu satış hakkında, açık artırma tarihinde ‘maçta giyilen spor ayakkabı’ olarak bir satış rekoruna imza atıldığını vurguladı.

Ayrıca Jorda’ın geçen yıl Nisan ayında giydiği bir başka spor ayakkabısı 2.2 milyon dolara satılmıştı.