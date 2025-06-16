Ne altın ne de gümüş! Yılın en çok kazandıran metali belli oldu: İşte, en çok kazandıran metal…

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Küresel piyasalarda yaşanan belirsizlik ve dalgalanmalara rağmen platin, 2025'in en çok kazandıran değerli metali olarak dikkatleri üzerine çekti. Yılbaşından bu yana %40’ı aşan bir değer artışıyla yatırımcılarını sevindiren platin, uluslararası piyasalarda ons başına 1.308,45 dolara çıkarak, Şubat 2021’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Altın, gümüş ve paladyum gibi diğer değerli metallerin performansını geride bırakan platin, küresel talepteki artış ve arz sıkıntıları nedeniyle güçlü bir yükseliş trendine girdi. Özellikle otomotiv ve hidrojen teknolojilerinde kullanım alanlarının genişlemesi, platine olan ilgiyi artırıyor.

Uzmanlar, platin fiyatlarındaki bu yükselişin orta vadede de sürebileceği uyarısında bulunurken, portföy çeşitliliği arayan yatırımcıların gözlerini bu değerli metale çevirdiği görülüyor.

ALTIN VE GÜMÜŞÜ GERİSİNDE BIRAKTI

Altın ons fiyatı bu süreçte yüzde 30, gümüş yüzde 25 ve paladyum yüzde 16’nın üzerinde artış gösterirken; platin, değerli metaller arasında zirveye yerleşmeyi başardı.

Uzmanlara göre bu yükselişte özellikle arz sıkıntıları ve talep patlaması belirleyici rol oynadı.