Ne altın, ne dolar! Yatırımcıların yeni gözdesi: Stoklayan servet kazanıyor… Geçtiğimiz aylarda hasadı başlayan bu besin artık yatırımcıların yeni gözdesi! Son dönemde fiyatları adeta altınla yarışıyor. Zengin olmak isteyen şimdiden stok yapmaya başladı.

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Her yıl Ege ve Marmara bölgelerinde gerçekleşen zeytin hasadıyla sofralarımıza taşınan zeytinyağı, bu sezon beklenmedik bir fiyat artışıyla karşı karşıya.

Bu yılın hasadının ardından, zeytin ve zeytinyağı fiyatları ciddi oranda yükseldi.

İlk hasatta litre başına 100 lira seviyelerinde olan zeytinyağının fiyatı, şu anda 200 ile 550 lira arasında değişiyor.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, geçtiğimiz yılın aralık ayında zeytinyağı fiyatının 80 lira olduğunu belirtirken, bugün itibariyle bu rakamın 250-300 TL arasına ulaştığını vurguladı.

Başkan Dutlulu, eğer önlem alınmazsa bu seyrin 400 TL'yi geçebileceğine dikkat çekti.

Zeytinyağına ulaşmakta güçlük çekeceğiz

Başkan Dutlulu, bu yıl Akhisar’da zeytinin olmadığını ve zeytinyağına ulaşmanın güç olacağını şu sözlerle vurguladı:

"Zeytinyağının maliyet fiyatı litre başına 250 TL oldu. Bu, dökme yağ fiyatıdır. Yakın bir zamanda bu fiyatın 350 TL'yi aşabileceğini tahmin ediyoruz. Bu durumda vatandaşlar zeytinyağına ulaşmakta zorluk çekecek, satışlar düşecek. Bu yıl Akhisar'da zeytin de yok, zeytinden geçinmek de yok. Birçok zeytin ağacı, maliyeti karşılamadığı için toplanmadı"