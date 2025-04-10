Ne altın ne döviz! Yatırımcılar rotayı değiştirdi: İşte, yeni yatırım rotası…

Haber Merkezi

Son yıllarda yükseliş trendinde olan altın fiyatları, lüks saatleri de etkilemeye devam ediyor. Bloomberg tarafından yapılan bir çalışma sonucunda oluşturulan Subdial Saat Endeksi’nde yer alan 50 altın saatin fiyatlarında yaşanan artış dikkat çekti.

Subdial Saat Endeksi, modelleri büyük küresel pazarlarda takip edilerek, yatırımını saatten yana kullananların yüzünü güldürdüğü ortaya çıktı.

Endekse göre en çok işlem gören 50 modelin içinde 2022'de endeksin başlamasından bu yana en çok yükselen saatler olarak göze çarptı.

SAAT FİYATLARI ARTTI!

2023 Ocak ayından bu güne kadar ons altının yanı sıra lüks saat markası Rolex'in fiyatlarıda artış gözlemlendi.

Lüks saatler 2023 yılında 36 bin 500 dolarlık zirvelerin gerisinde olsa da Ocak 2025'de dip seviyesinden yüzde 4 yukarı çıkarak yükseldi.

Söz konusu saatlerin aynı zamanda ikinci el piyasasında da önemli bir yere sahip olduğu da dikkat çekti.