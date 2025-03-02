Ne çay, ne kahve! İftarla sahur arası bunu mutlaka için...

Yağmur Uçar

Ramazan orucunu tutan vatandaşlar, yaklaşık 13-14 saat aç ve susuz kalıyor.

Akabinde ise iftardan sahura kadar geçen sürede birçok farklı şey tüketiliyor.

İftar ile sahur arasında içtikleriniz ve yedikleriniz, ertesi günkü orucunuzu etkiliyor. Bu nedenle, dokunacak şeylerden uzak durmalı ve sağlıklı beslenilmeli.

Özellikle iftardan sonra ve sahurdan önce 1 bardak kefir tüketmek, uzmanlar tarafından da tavsiye ediliyor.

Kefir, probiyotikler açısından zengindir ve sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olabilir. İftar sonrası mideyi rahatlatabilir, sindirimi kolaylaştırabilir ve bağırsak sağlığını destekleyebilir.

Oruç sırasında vücut susuz kalmış olabilir. Kefir, sıvı içeriği sayesinde vücuda su sağlar ve dehidrasyonu önlemeye yardımcı olur.

Kefir, içerdiği triptofan maddesi sayesinde uyku kalitesini artırabilir. İftardan sonra hafif bir içecek olarak rahatlatıcı olabilir.