Ne ceviz, ne fındık! En faydalı kuruyemiş meğer oymuş... Sağlık açısından faydalı olan kuruyemişler arasında en sağlıklı olanı meğer ne cevizmiş ne de fındık. Kuruyemişler arasında daha az tüketilmelerine rağmen meğer o kuruyemişler daha faydalıymış. İşte, az tüketilmesine rağmen faydası daha fazla olan o kuruyemiş...

Editör: Seda Yeşilyurt

Sağlıklı atıştırmalıklar denilince akla şüphesiz ilk olarak kuruyemişler gelir. Diyet listelerinin olmazsa olmazları olan kuruyemişler doğru miktarda ve düzenli şekilde tüketildiğinde oldukça faydalıdırlar.

Hem sağlıklı hem de besin değerleri oldukça yüksek olan kuruyemişler arasında meğer ne faydalı olanları meğer ne ceviz ne de fındıkmış.

Sıkça tüketilmelerinin yanı sıra sağlık açısından o yemişlerin gerisinde kalıyorlarmış. Bakın en sağlıklı kuruyemişler hangileriymiş.

EN SAĞLIKLI OLAN KURUYEMİŞLER...

Kuru üzüm; Düzenli olarak tüketildiğinde hafıza üzerinde güçlendirici etkilere sahip olan kuru üzüm cevizi gerisinde bırakıyormuş. Neuchâtel Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, Japonya'da yaşayan insanların çok daha güçlü hafızalara sahip olmasının bir gerekçesinin de rutin diyetlerinin arasında bol bol kurutulmuş meyvelerin bulunduğu aktarıldı.

Badem; Severek tüketilen kuruyemişlerin arasında yer alan badem, aynı zamanda fındığı gerisinde bırakan etkilere sahipmiş. Sindirim sisteminin çalışmasını hızlandıran badem, kilo verme sürecini destekleyen besinler arasında ilk sıralarda yer alır. Bol miktarda E vitamini içeren badem, çiğ ya da kavrulmuş olarak tüketilebilir.

Antep fıstığı; Tekli doymamış yağlar ve çoklu doymamış yağlar açısından zengin olan ancak ceviz ve fındık kadar sık tüketilmeyen Antep fıstığı meğer sağlık açısından oldukça faydalıymış. İçerisinde bulunan sağlıklı yağlar, kalp sağlığını destekler, kötü LDL kolesterol seviyelerini düşürür ve iyi HDL kolesterol seviyelerini artırır.

Bitkisel bir protein kaynağı olan Antep fıstığı, kas gelişimi ve onarılmaları için de oldukça önemlidir. Ayrıca Antep fıstığı, hücresel sağlık, enerji metabolizması ve sinir sistemi fonksiyonu için de oldukça faydalı olduğundan uygun miktarda ve düzenli tüketilmesi önerilir.