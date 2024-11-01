Ne çubuk, ne fiyonk! Bakın en sağlıklı makarna hangisiymiş...

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Sofraların olmazsa olmazları arasında olan ve hızlı hazırlanıyor olması nedeniyle de kurtarıcı yemekler arasında olan makarna hemen herkes tarafından severek tüketilir. Her ne kadar severek tüketilen lezzetler arasında yer alıyor olsa da sağlık konusunda farklı soru işaretlerine neden olabilir.

Bu sorular arasında ise en merak edileni “en sağlıklı” olan makarna çeşidinin hangisi olduğu yönünde oluyor. Bazı uzmanlar makarnayı her ne kadar sağlıksız ve kilo aldırıcı görüyor olsa da bazı uzmanlar dengeli beslenmede önemli bir yeri olduğunu aktarıyor.

Beslenme uzmanı Rob Hobson'a göre de, karbonhidratlar beslenmenin önemli bir parçası olarak kabul ediliyor. Ancak tüketilen her karbonhidrat içeren besin aynı değil. Beyaz makarna gibi hızlı sindirilen karbonhidratlar, kısa sürede açlık hissetmemize neden olabilir. Bu nedenle ölçülü tüketilmesi önemli.

İŞTE EN SAĞLIKLI MAKARNA

Severek tüketilen makarna çeşitleri arasında yar alan kepekli undan ya da tam buğday unundan üretilmiş makarnaların beyaz makarnalara kıyasla daha sağlıklı olduğu açıklandı. Tam buğday veya kepekli makarnalar, beyaz makarnalara göre daha fazla lif, vitamin ve mineral içerdiğinden daha sağlıklı olarak kabul ediliyor.

Aynı zamanda beyaz makarnanın aksine kepekli undan ve tam buğday unundan yapılmış olan makarnalar sindirim sistemini düzenlemede ve tokluk hissi vermede de etkilidir.

Mercimek, nohut, kinoa gibi bakliyatlardan yapılan makarnalar, protein ve lif içeriği yüksektir. Glutensiz oldukları için çölyak hastaları ve gluten intoleransı olan kişiler tarafından da tüketilebilir. Makarnanıza sebzeler ekleyerek hem besin değerini artırabilir hem de daha doyurucu hale getirebilirsiniz.