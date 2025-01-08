Ne dana, ne tavuk! Kas ve dokuları onarıyor; Eskimolar bile bu etle ayakta kalıyor...

Yağmur Dinç

Eskimoların beslenme alışkanlıkları, bulundukları coğrafi koşullara bağlı olarak genellikle et ve hayvansal ürünlere dayalıdır.

Bu nedenle, kaz eti Eskimo beslenmesinde yer alan ve gerekli besin değerlerini sağlayan bir et türüdür.

Kaz eti, yüksek kaliteli protein kaynaklarından biridir. Protein, vücudun kas ve dokularını onarmak, bağışıklık sistemini güçlendirmek ve sağlıklı bir beslenme için önemlidir.

KAZ ETİNİN FAYDALARI

Diğer beyaz etler ve balıklarla karşılaştırıldığında, kaz eti genellikle daha zengin lezzetli ve daha yağlıdır.

Kaz eti, özellikle B grubu vitaminlerinden zengindir. Bu vitaminler, vücutta enerji üretimi, sinir sistemi sağlığı, hücre büyümesi ve iyileşme gibi önemli işlevlere sahiptir.

Kaz eti, omega-3 yağ asitleri açısından zengin bir kaynaktır. Omega-3, kalp sağlığını destekler, inflamasyonu azaltır ve beyin fonksiyonlarını iyileştirir.

Çinko ve selenyum gibi mineralleri de içerir.