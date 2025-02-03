Ne ekşiyecek, ne yanacak! İkisini karıştırın, midenizi yatıştırın...

Yağmur Dinç

Hassas mideye sahip olanlar, mide koruyucu haplarla yaşamak zorunda olabilirler.

Ancak uzun süreli ilaç kullanmak, midenizi iyi yaparken başka olumsuzluklar doğurabilir.

Bu nedenle, mideyi doğal yöntemlerle rahatlatmak ve koruyucu hazırlamak tercih edilebilir.

Evdeki iki malzeme ile doğal mide koruyucunuzu yapabilirsiniz.

Sabahları için ve gün boyu rahat edin...

TAHİN-MUZ KARIŞIMI

Muz dilimlerinin üzerine süreceğiniz tahin, mide koruyucuları rafa kaldıracak etkiye sahiptir.

Muz, içerdiği potasyum ve lif sayesinde mideyi rahatlatıcı etkiler gösterebilir. Ayrıca mide asidini dengelemeye yardımcı olabilir.

Tahin ise, sağlıklı yağlar ve mineraller açısından zengin olup, mideyi yumuşatıcı ve sindirimi kolaylaştırıcı bir etki yaratabilir. Birlikte tüketildiklerinde, sindirimi destekleyici ve mideyi rahatlatıcı bir kombinasyon oluşturabilirler.