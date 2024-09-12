Ne Espresso, ne de Türk kahvesi! En sağlıklı kahve bakın hangisiymiş Herkesin kahve tercihi farklı olabilir. Kahve çeşitlerinin sağlığa etkileri de oldukça değişiyor. Peki en sağlıklı kahvenin hangisi olduğunu biliyor muydunuz?

Haber Merkezi

Osmanlı döneminde Yemen'den gelen kahve büyük bir popülerliğe sahipti, ta ki 1. Dünya Savaşı’ndan sonra işler değişene kadar.

Yemen’in kaybedilmesiyle kahveye ulaşmak zorlaştı ve kahve tahtını çaya kaptırdı. Cumhuriyetin ilk yıllarında çay artık her evin baş tacıydı ama son yıllarda kahve, eski günlerine güçlü bir dönüş yaptı.

Artık sabahları kahvesiz güne başlayamayan pek çok insan var. Kahve sadece bir içecek değil, adeta bir ritüel haline geldi.

Ancak konu sağlık olunca, kahvenin faydaları ve zararları üzerine birçok tartışma var. Çoğu insan, kahvenin içerdiği kafein nedeniyle her kahvenin benzer olduğunu düşünse de durum pek öyle değil.

Her kahve türü farklı içeriklerle karşımıza çıkıyor ve sağlığımıza etkileri de buna göre değişiyor.

Peki en sağlıklı kahve hangisi?

EN SAĞLIKLI KAHVE BAKIN NEYMİŞ

Kahve kültürüne biraz aşinaysanız, filtre kahvenin sağlıklı olduğu zaten kulaktan kulağa yayılıyor.

Yapılan bir araştırma sonucunda en sağlıklı kahvenin filtre kahve olduğu ortaya çıktı.

Bu kahve türü, suyun öğütülmüş kahve tozundan süzülerek demlenmesi sayesinde, faydalı maddeleri bünyesinde tutuyor.

Yani, antioksidanlar doğrudan bardağınıza geliyor, zararlı maddeler ise telveyle birlikte arınmış oluyor.

Ayrıca filtre kahve sadece enerji vermekle kalmıyor, kalp ve damar sağlığını da olumlu etkiliyor